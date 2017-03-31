Он зарубил их топором.

В Свердловский облсуд направлено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Березовского Юргиса Багауыва, которого обвиняют в убийстве четырех человек.

Преступление было совершено вечером 25 декабря 2016 года в поселке Монетный в частном доме на улице Советской, где выпивала компания из пяти человек. Собутыльники поругались. Когда все легли спать, оскорбленный гость схватился топор - сначала он зарубил пару, спавшую на диване в гостиной, затем убил женщину и мужчину в спальне.

Трупы злоумышленник сбросил в подпол и поджег дом, рассказали "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР. Тела убитых нашли спустя четыре дня, через неделю вышли и на злоумышленника.

Следует отметить, что Багауыв ранее был неоднократно судим, в том числе за убийство. Экспертиза признала его вменяемым. Мужчине грозит пожизненное заключение, сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.