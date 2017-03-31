Он жестоко избил девушку.

53-летнего жителя Лабытнанги задержали по подозрению в убийстве молодой сожительницы. Решается вопрос об его аресте, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Преступление было совершено 28 марта 2017 года. Обвиняемый поругался с 27-летней девушкой и жестоко избил ее. Потерпевшая скончалась на месте.