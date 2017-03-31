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Пожилого ямальца подозревают в убийстве молодой сожительницыСегодня в 13:47

  • Текст

Он жестоко избил девушку.

53-летнего жителя Лабытнанги задержали по подозрению в убийстве молодой сожительницы. Решается вопрос об его аресте, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Преступление было совершено 28 марта 2017 года. Обвиняемый поругался с 27-летней девушкой и жестоко избил ее. Потерпевшая скончалась на месте.

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