С 2012 года.

Средний размер взятки в Югре за последние 4 года вырос в 30 раз - до 600 тысяч рублей. Такие цифры привел начальник ГУ МВД по региону Василий Романица, выступая 30 марта перед депутатами окружной думы, пишут местные СМИ. При этом в 2012 году средняя взятка составляла около 20 000 рублей, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что в целом по России в 2016 году средняя взятка приблизилась к 330 тысячам рублей.