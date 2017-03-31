Приговор слесарю из Кировграда будет обжалованСегодня в 15:03
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Ему назначили 1 год ограничения свободы.
АО "ГАЗЭКС" не согласно с приговором суда первой инстанции, признавшего виновным слесаря внутридомового оборудования комплексно-эксплуатационной службы Кировграда в совершении преступления по ч.1 ст.238 УК РФ. По приговору Кировградского городского суда слесарь Денис Сумин был признан виновным в отравлении угарным газом трех человек, ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.
Защита осужденного намерена подавать апелляцию на приговор Кировградского суда в вышестоящие инстанции, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "ГАЗЭКС". Денис Сумин работал слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования в течение 5 лет, имеет исключительно положительные характеристики, грамоты и награды.
В компании считают произошедший после проведенных слесарем работ несчастный случай стечением обстоятельств. Данную позицию подтверждает анализ ситуации с продолжающимися в Кировграде отравлениями угарным газом. Детальное обследование газифицированного жилого фонда, проведенное по инициативе АО "ГАЗЭКС" в Кировграде, продемонстрировало наличие глобальных проблем в части работоспособности систем дымоудаления.
Суд основывался на том, что "слесарь по окончании работ не установил газоотводящую трубу на патрубок водонагревателя, не обеспечил герметичность их соединения". Сумин неоднократно высказывался на судебных заседаниях, что, являясь профессионалом своего дела, ни в коем случае не мог бы допустить такой оплошности, по итогам работ он поставил гофру на место. Суд не учел версию о произвольном отсоединении газоотводящей трубы от водонагревателя в результате использования разряженных батареек и вследствие отсутствия у кожуха каких-либо креплений. Неоднократные эксперименты с моделированием таких ситуаций подтверждают эту версию.
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