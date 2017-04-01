В день смерти супруги.

Пенсионер из Екатеринбурга обвинил сотрудников фирмы "Ритуал Хэлп" в хищении 80 тысяч рублей.

По словам мужчины, преступление было совершено в день смерти его супруги. Горожанин вызвал скорую скончавшейся жене, и вместе с медиками приехал похоронщик. Специалист ритуального агентства якобы требовал от пожилого человека задаток за свои услуги в размере 10 тысяч рублей. Пенсионер отдал ему деньги, однако через некоторое время заметил, что вместе с ними исчез и кошелек с 80 тысячами, отложенными на похороны.

Пострадавший написал заявление в полицию. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, по данной жалобе сейчас проводится проверка. "Выясняется, было ли вообще хищение", - прокомментировали в пресс-группе.

В интернете контактов ритуального агентства "Ритуал хэлп" найти не удалось. Однако корреспондент обнаружил агентство с похожим названием - "Хэлп".

"Это не мы! Мы очень страдаем от них! Нам постоянно звонят и жалуются на них, но мы не имеем к этой организации никакого отношения. Все нас путают с ними. Страдает наша репутация. Мы уже думаем обращаться в суд. На рынке мы уже 20 лет, они появились только в прошлом году. Нормальные фирмы не ездят вот так со скорой - они вкладываются в рекламу. К сожалению, у нас есть полицейские и сотрудники скорой, которые работают с такими вот компаниями, за деньги передают им информацию об умерших. Похоронщики приезжают на адрес, когда еще тело не остыло, навязывают людям свои услуги, причем задирают цены, закладывая туда все расходы на полицейских и медиков", - прокомментировали в "Хэлп".

Там также дали телефон конкурентов - "Ритуал Хэлп". В данной фирме опровергли информацию о хищении, отказав в более подробном комментарии.