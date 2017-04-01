В Екатеринбурге пенсионер обвинил похоронщиков в хищении 80 тысяч31 марта в 17:27
- Текст
В день смерти супруги.
Пенсионер из Екатеринбурга обвинил сотрудников фирмы "Ритуал Хэлп" в хищении 80 тысяч рублей.
По словам мужчины, преступление было совершено в день смерти его супруги. Горожанин вызвал скорую скончавшейся жене, и вместе с медиками приехал похоронщик. Специалист ритуального агентства якобы требовал от пожилого человека задаток за свои услуги в размере 10 тысяч рублей. Пенсионер отдал ему деньги, однако через некоторое время заметил, что вместе с ними исчез и кошелек с 80 тысячами, отложенными на похороны.
Пострадавший написал заявление в полицию. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, по данной жалобе сейчас проводится проверка. "Выясняется, было ли вообще хищение", - прокомментировали в пресс-группе.
В интернете контактов ритуального агентства "Ритуал хэлп" найти не удалось. Однако корреспондент обнаружил агентство с похожим названием - "Хэлп".
"Это не мы! Мы очень страдаем от них! Нам постоянно звонят и жалуются на них, но мы не имеем к этой организации никакого отношения. Все нас путают с ними. Страдает наша репутация. Мы уже думаем обращаться в суд. На рынке мы уже 20 лет, они появились только в прошлом году. Нормальные фирмы не ездят вот так со скорой - они вкладываются в рекламу. К сожалению, у нас есть полицейские и сотрудники скорой, которые работают с такими вот компаниями, за деньги передают им информацию об умерших. Похоронщики приезжают на адрес, когда еще тело не остыло, навязывают людям свои услуги, причем задирают цены, закладывая туда все расходы на полицейских и медиков", - прокомментировали в "Хэлп".
Там также дали телефон конкурентов - "Ритуал Хэлп". В данной фирме опровергли информацию о хищении, отказав в более подробном комментарии.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
31 марта в 19:24
В Магнитогорске из полыхающей многоэтажки вывели 30 человек
В том числе 8 детей.31 марта в 19:03
На дороге в центре Тюмени образовался провал
Глубиной 1,5 метра.31 марта в 18:42
Тагильчанку нашли мертвой в сугробе
Возле дома.31 марта в 18:33
Свердловская казна пополнилась 22 миллиардами рублей
За два месяца.31 марта в 18:32
Медведев отчитался о доходах
В 2016 году.31 марта в 18:11
Сбербанк сократит сотрудников в Прикамье
В рамках оптимизации.31 марта в 18:02
С мундиалем в Екатеринбург придет "сухой закон"
Но не повсеместно.31 марта в 17:55
В Зауралье следователь полиции пошел под суд
За покушение на мошенничество.31 марта в 17:51
Свердловского бизнесмена будут судить за покушение на убийство
Мужчина едва не зарубил двух человек.31 марта в 17:30
В Челябинске будут судить банду наркоторговцев
У них изъяли 4 килограмма "синтетики".31 марта в 17:29
Телевещатели готовят бойкот "Евровидению" в Киеве
Из-за запрета для Юлии Самойловой.31 марта в 17:27
В Екатеринбурге пенсионер обвинил похоронщиков в хищении 80 тысяч
В день смерти супруги.31 марта в 17:26
Топ-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".31 марта в 17:21
Губернатор одобрил "Екатерининский парк"
А где "Форум-групп"?31 марта в 17:19
В Кунгуре около школы разверзлась земля
На несколько метров вглубь.
Главные новости
- 31 марта в 17:09Новая изюминка Путинграда: геи вместо выставки вооружений
- 31 марта в 15:20Теневой рынок табака в России вырос почти в 5 раз
- 31 марта в 15:01Труп пропавшей в новогоднюю ночь тюменки нашли в Омске
- 31 марта в 14:01"Халявные" билеты в Крым достались еще трем городам
- 31 марта в 11:32В ДТП с автобусом под Камышловом пострадали 3 человека
Аналитика
Уральская "фабрика" для Китая
Экспорт пошел в рост.
Челябинские власти закатали "малышей" в асфальт
На дорожных аукционах.
будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"
Сверхразведка формирует "группы смерти"?