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В Челябинске будут судить банду наркоторговцев31 марта в 17:30

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У них изъяли 4 килограмма "синтетики".

В Курчатовский райсуд Челябинска направлено уголовное дело в отношении шестерых участников ОПГ, занимающейся наркоторговлей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным следствия, банда продавала "синтетику" с декабря 2014 года на территории Южного Урала и Башкортостана. Злоумышленники получали по телефону информацию о крупных закладках наркотиков. Затем они забирали товар, фасовали его на более мелкие партии и помещали в другие тайники для сбыта.

В числе участников банды двое студентов. Они нашли эту "работу" в соцсети "ВКонтакте" - там было размещено объявление о работе курьером.

Злоумышленников задержали в марте прошлого года. У них изъяли более 4 килограммов "синтетики".

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