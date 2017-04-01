В Зауралье следователь полиции пошел под суд31 марта в 17:55
- Текст
За покушение на мошенничество.
В Курганской области в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего старшего следователя группы по обслуживанию Частоозерского района следственного отдела МО МВД России "Петуховский". Он подозревается в покушении на мошенничество. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
По данным следствия, осенью 2016 года полицейский расследовал дело о ДТП. Отцу виновника аварии он пообещал, что за 105 тысяч рублей договорится и его сына не заключат под стражу, а в дальнейшем вынесут более мягкий приговор. Часть денег - 15 и 20 тысяч рублей - мужчина перевел на банковскую карту следователя. Однако последний не собирался выполнять своих обещаний.
После возбуждения уголовного дела правоохранителя уволили из органов внутренних дел.
Новости по теме:
В Зауралье следователь полиции попал под "уголовку"
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
31 марта в 19:24
В Магнитогорске из полыхающей многоэтажки вывели 30 человек
В том числе 8 детей.31 марта в 19:03
На дороге в центре Тюмени образовался провал
Глубиной 1,5 метра.31 марта в 18:42
Тагильчанку нашли мертвой в сугробе
Возле дома.31 марта в 18:33
Свердловская казна пополнилась 22 миллиардами рублей
За два месяца.31 марта в 18:32
Медведев отчитался о доходах
В 2016 году.31 марта в 18:11
Сбербанк сократит сотрудников в Прикамье
В рамках оптимизации.31 марта в 18:02
С мундиалем в Екатеринбург придет "сухой закон"
Но не повсеместно.31 марта в 17:55
В Зауралье следователь полиции пошел под суд
За покушение на мошенничество.31 марта в 17:51
Свердловского бизнесмена будут судить за покушение на убийство
Мужчина едва не зарубил двух человек.31 марта в 17:30
В Челябинске будут судить банду наркоторговцев
У них изъяли 4 килограмма "синтетики".31 марта в 17:29
Телевещатели готовят бойкот "Евровидению" в Киеве
Из-за запрета для Юлии Самойловой.31 марта в 17:27
В Екатеринбурге пенсионер обвинил похоронщиков в хищении 80 тысяч
В день смерти супруги.31 марта в 17:26
Топ-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".31 марта в 17:21
Губернатор одобрил "Екатерининский парк"
А где "Форум-групп"?31 марта в 17:19
В Кунгуре около школы разверзлась земля
На несколько метров вглубь.
Главные новости
- 31 марта в 17:09Новая изюминка Путинграда: геи вместо выставки вооружений
- 31 марта в 15:20Теневой рынок табака в России вырос почти в 5 раз
- 31 марта в 15:01Труп пропавшей в новогоднюю ночь тюменки нашли в Омске
- 31 марта в 14:01"Халявные" билеты в Крым достались еще трем городам
- 31 марта в 11:32В ДТП с автобусом под Камышловом пострадали 3 человека
Аналитика
Уральская "фабрика" для Китая
Экспорт пошел в рост.
Челябинские власти закатали "малышей" в асфальт
На дорожных аукционах.
будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"
Сверхразведка формирует "группы смерти"?