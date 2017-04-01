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В Зауралье следователь полиции пошел под суд31 марта в 17:55

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За покушение на мошенничество.

В Курганской области в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего старшего следователя группы по обслуживанию Частоозерского района следственного отдела МО МВД России "Петуховский". Он подозревается в покушении на мошенничество. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, осенью 2016 года полицейский расследовал дело о ДТП. Отцу виновника аварии он пообещал, что за 105 тысяч рублей договорится и его сына не заключат под стражу, а в дальнейшем вынесут более мягкий приговор. Часть денег - 15 и 20 тысяч рублей - мужчина перевел на банковскую карту следователя. Однако последний не собирался выполнять своих обещаний.

После возбуждения уголовного дела правоохранителя уволили из органов внутренних дел.

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