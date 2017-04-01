Мужчина едва не зарубил двух человек.

В Верхней Пышме будут судить 40-летнего бизнесмена из Среднеуральска, который обвиняется в покушении на убийство двух человек.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено 1 января 2017 года. Предприниматель ворвался в офис энергоснабжающей организации и набросился с ножом и топором на двух сотрудников. При этом свердловчанин угрожал убить их.

Одного из работников мужчина ранил. Пострадавшие сами задержали злоумышленника, после чего вызвали полицию.

Расследование уголовного дела в отношении коммерсанта завершено. Дело передано в суд.