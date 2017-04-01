Тагильчанку нашли мертвой в сугробе31 марта в 18:42
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Возле дома.
В Нижнем Тагиле в сугробе рядом с одним из домов по улице Чернышевского нашли труп 47-летней женщины. На ней не было одежды, на теле имелись следы побоев.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, труп был обнаружен днем 30 марта. По предварительным данным, горожанку избил знакомый, после чего она сумела выйти на улицу, где и скончалась.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).
Подозреваемый задержан. Проводятся следственные мероприятия.
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