На глазах у подруги.

Утром 2 апреля в Коркино возле одного из домов на улице Карла Маркса нашли тело 12-летней девочки. Как сообщили "Уралиформбюро" в СУ СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

По предварительным данным, девочка на глазах у подруги вдыхала газ из газового баллончика. Проводятся комплекс следственных действий и оперативно-разыскные мероприятия.