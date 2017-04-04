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Свердловчанку осудили на 4 года за гибель мужа и свекрови в ДТП03 апреля в 14:06

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Но отсрочили наказание.

Невьянский горсуд вынес приговор местной жительнице, признав ее виновной в гибели двух человек в ДТП. Марине Паньшиной назначили 4 года колонии-поселения, однако отсрочили отбывание наказания на 5 лет - пока ее ребенку не исполнится 14 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Страшная авария произошла 23 сентября 2016 года на Серовском тракте. Обвиняемая (с двухмесячным водительским стажем) управляла Peugeot 307, отвлеклась и выехала на обочину. Там машину занесло, она вылетела в кювет и протаранила дерево.

Погибли супруг и свекровь Паньшиной. Суд также взыскал 1,3 миллиона рублей в пользу сына супруга от предыдущего брака и сестры свекрови.

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