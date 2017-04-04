Повестку ему послали через WhatsApp.

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич намерен 10 апреля явиться в Екатеринбург на допрос к следователю. Об этом "Уралинформбюро" сообщил адвокат политика Игорь Трунов.

"Сегодня перед судом, где мы обжалуем действия следователя, он по WhatsApp прислал нам повестку с указанием того, что мы не явились 15, 20 и 27 марта – приглашает нас на 10 апреля. Официально повестку получили, и как добропорядочный гражданин Михаил Валерьевич собирается приехать", - пояснил он.

На сегодняшнем заседании Ленинского райсуда будет рассмотрена жалоба юристов Юревича, которые считают, что их незаконно не допускают к документам по делу.

Экс-глава Южного Урала обвиняется в получении взяток на сумму 26 миллионов рублей. По версии следствия, деньги Юревичу в его бытность губернатором (2010-2014 годы) систематически передавал тогдашний министр здравоохранения Виталий Тесленко. 29 марта в доме политика в Тарасовке прошли обыски.

Сам Михаил Юревич, находящийся в Израиле, свою вину отрицает.



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