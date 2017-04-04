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В Югорске девятиклассник вскрыл четыре ВАЗа за вечер03 апреля в 15:25

  • Текст

И снял с машин аккумуляторы.

Полицейские Югорска задержали 16-летнего школьника по подозрению в угоне и краже.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, девятиклассник заметил на улице Мира незапертый ВАЗ-2106. Уехать далеко школьник не смог - машина забуксовала в сугробе. Тогда юный злоумышленник похитил из авто магнитолу и аккумуляторную батарею. После этого он открыл дверь ВАЗ-2110, припаркованного в том же дворе, и также похитил магнитолу и аккумулятор.

Похищенное школьник унес домой, а сам пошел в соседний двор. Там он обчистил ВАЗ-2109 и угнал ВАЗ-2112. Взяли злоумышленника на заправке, куда он заехал за бензином.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.158 УК РФ (кража) и ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Подростку грозит до 5 лет лишения свободы.

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