Который задолжал им деньги.

В суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Тюмени, подозреваемых в похищении 17-летнего подростка. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

В октябре 2016 года школьник тайком снял с банковской карты своего знакомого 50 тысяч рублей и большую часть потратил. Обвиняемые потребовали деньги назад, но подросток смог вернуть лишь 10 тысяч. Его поставили "на счетчик", и сумма долга увеличилась до 115 тысяч рублей.

Не дождавшись денег, злоумышленники увезли жертву в свою квартиру, связали и избили. Школьник смог сбежать. Он обратился за медпомощью в больницу, а врачи позвонили в полицию.

Вскоре подозреваемых задержали. В отношении молодых людей 1988 и 1998 годов рождения было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст.330 УК РФ (самоуправство).

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