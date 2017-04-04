×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Челябинец зарубил товарища топором03 апреля в 17:21

  • Текст

Ради квартиры.

В суд направлено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в убийстве, грабеже и похищении документов.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, в 2013 году обвиняемый приобрел у знакомого однокомнатную квартиру за 1,2 миллиона рублей. При этом деньги он не отдал, пообещав погасить долг будущей прибылью от совместного бизнеса. Однако до 2015 года бизнес так и не был начат, и потерпевший начал требовать деньги.

В сентябре 2015 года обвиняемый предложил товарищу деловую поездку в Уфу, а сам вывез его в малолюдное место на трассе. Там злоумышленник до смерти забил друга топором, а тело спрятал в траве. Документы и личные вещи он забрал с собой.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ни бе ни ме ни кукареку

Ни бе ни ме ни кукареку

Российская ветслужба пасует перед эпидемиями.

На Бурков-Ройзман рассчитайсь!

На Бурков-Ройзман рассчитайсь!

Проводим перепись свердловских депутатов.

Уральская "фабрика" для Китая

Уральская "фабрика" для Китая

Экспорт пошел в рост.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×