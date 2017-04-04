Ради квартиры.

В суд направлено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в убийстве, грабеже и похищении документов.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, в 2013 году обвиняемый приобрел у знакомого однокомнатную квартиру за 1,2 миллиона рублей. При этом деньги он не отдал, пообещав погасить долг будущей прибылью от совместного бизнеса. Однако до 2015 года бизнес так и не был начат, и потерпевший начал требовать деньги.

В сентябре 2015 года обвиняемый предложил товарищу деловую поездку в Уфу, а сам вывез его в малолюдное место на трассе. Там злоумышленник до смерти забил друга топором, а тело спрятал в траве. Документы и личные вещи он забрал с собой.