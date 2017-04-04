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Полиция задержала подозреваемых в убийстве таксиста в Екатеринбурге03 апреля в 17:39

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Жителей Югры и Тюменской области.

Полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве таксиста в Екатеринбурге, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД.

Преступление было совершено в ночь на 10 февраля 2017 года на Уралмаше. Злоумышленники вызвали машину на Донбасскую. По дороге один из приятелей достал нож и начал угрожать таксисту, а затем нанес ему несколько ранений. Потерпевший скончался. Забрав личные вещи убитого, подельники бросили машину в переулке Суворовском.

На следующее утро подозреваемые напали на другого таксиста. Они вызвали авто на Маяковского, а когда заехали во дворы, напали на водителя с ножом. Тому удалось вырваться и убежать. Похитить машину преступники не смогли - она не завелась.

Спустя некоторое время в отдел полиции №3 доставили одного из злоумышленников. При себе у него был пистолет. Как выяснилось, 23-летний молодой человек приехал в конце января в Екатеринбург из Советского. Вместе с ним был 24-летний приятель. Последнего объявили в розыск. Его поймали 25 марта на территории Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Разбой" и "Убийство, сопряженное с разбоем". Подозреваемые арестованы.

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