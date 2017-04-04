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Против югорских чиновников возбуждено 6 новых дел о взяточничестве03 апреля в 18:06

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Общая сумма мзды превышает 6 миллионов.

Следователи выявили еще шесть эпизодов получения взяток чиновниками департамента экономического развития ХМАО-Югры, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного СУ СКР.

По данным следствия, в 2014-2016 годах сотрудники отдела лицензионного контроля периодически получали взятки от коммерсантов за изготовление лицензий и укрывательство нарушений в области реализации алкогольной продукции.

30 марта 2017 года в отношении двух чиновников было возбуждено еще 4 уголовных дела о получении взяток на сумму более 1 миллиона рублей. Кроме того, один из фигурантов попал еще под две уголовки - его подозревают в получении 600 тысяч рублей.

Всего в уголовных делах фигурируют три чиновника и один житель Ханты-Мансийска (ему инкриминируют посредничество во взяточничестве). В настоящее время один из фигурантов заключен под стражу, двое находятся под домашним арестом. Общая сумма взяток превышает 6 миллионов рублей.

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