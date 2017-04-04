Жертв могло быть больше.

Утром 3 апреля 2017 года в одном из частных домов города Петухово обнаружены трое убитых: мужчина, его жена и теща.

По данным СМИ, речь идет о семье пенсионера МВД, однако мотив преступления правоохранители с этим фактом не связывают. По городу ходят слухи, что убийца пойман. Кого-то из жертв он зарезал, кого-то застрелил. В доме якобы находились дети, которым удалось спрятаться. Супруга хозяина, возможно, раньше работала бухгалтером в мэрии.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Курганской области, возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (п."а" ч.2 статьи 105 УК РФ). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.