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Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в Санкт-Петербурге03 апреля в 19:21

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Во время которого погибли 9 человек.

По факту взрыва в подземке Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной уже назвал случившееся терактом. "В ближайшее время мы с нашими коллегами из правоохранительных органов будем работать над тем, чтобы минимизировать последствия этого теракта и также выяснить все обстоятельства, которые способствовали тому, чтобы он совершен", - сказал он в интервью RT.

По уточненным данным, взрыв в подземке прогремел около 14.40 в вагоне на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". 9 человек погибли, еще более 20 пострадали. В связи с трагедией власти нескольких российских городов усилили меры безопасности в метро, аэропортах и на вокзалах.

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