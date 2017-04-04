Мужчину зафиксировали камеры наблюдения.

Телеканал РЕН ТВ в своем Twitter опубликовал фото предполагаемого исполнителя взрыва в метро Санкт-Петербурга.

Его зафиксировали камеры наружного наблюдения. На кадре видно. что мужчина носит бороду. На нем - темная шапка, передает "Уралинформбюро".

Взрыв в подземке между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" прогремел сегодня днем. По предварительным данным, сработало устройство, оставленное в портфеле в вагоне поезда. По последней информации, скончались 12 человек, около 30 получили ранения. Родственникам погибших и пострадавших выплатят денежные компенсации.



Как сообщает телеканал "Звезда", теракт вполне можно было предотвратить. Жительница Санкт-Петербурга Алина Яковлева рассказала журналистам, что заявляла о подозрительном предмете в подземке полицейским, однако ее слова были оставлены без внимания. Правоохранители не стали закрывать станцию и эвакуировать людей.