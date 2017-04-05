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Экс-майора из Нижнего Тагила обвинили в надругательстве над девочками04 апреля в 09:46

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Его заключили под стражу.

В Нижнем Тагиле следователи задержали 47-летнего бывшего милиционера. Мужчине предъявили обвинение в надругательстве над двумя несовершеннолетними (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).

По версии следователей, преступление было совершено в марте 2017 года. О нем рассказали родители одной из потерпевших, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Там отметили, что в данный момент обвиняемый заключен под стражу. Проводится комплекс следственных мероприятий. Выясняется, совершал ли обвиняемый еще преступления в отношении малолетних.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области "Уралинформбюро" пояснили, что майор милиции был уволен из ОВД еще в начале 2011 года.

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