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Сын зампрокурора Первоуральска отделался штрафом за наркотики04 апреля в 09:43

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Дело рассматривали в особом порядке.

3 апреля 2017 года Первоуральский горсуд вынес приговор сыну зампрокурора города, признав его виновным в приобретении и хранении наркотиков. 22-летний Никита Некрасов отделался штрафом в размере 15 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Молодого человека задержали с наркотиками в подъезде дома прошлой весной. Он признал вину. Дело рассматривалось в особом порядке (предполагает, что наказание составит не более двух третей от максимального срока за это преступление - прим.ред.).

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