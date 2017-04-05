Дело рассматривали в особом порядке.

3 апреля 2017 года Первоуральский горсуд вынес приговор сыну зампрокурора города, признав его виновным в приобретении и хранении наркотиков. 22-летний Никита Некрасов отделался штрафом в размере 15 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Молодого человека задержали с наркотиками в подъезде дома прошлой весной. Он признал вину. Дело рассматривалось в особом порядке (предполагает, что наказание составит не более двух третей от максимального срока за это преступление - прим.ред.).