Адвокаты Юревича уличили следствие в запрещенных приемах04 апреля в 10:41
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Им не дают полную информацию по делу.
Адвокаты бывшего южноуральского губернатора Михаила Юревича заявили о том, что следствие намеренно создает трудности стороне защиты и не дает ознакомиться с материалами дела.
"Вчерашний суд мы выиграли, и адвокатов допустили к документам по делу. Но следователь не предоставил материалы в полном объеме, так как был занят. Он сказал, что сможет только ближе к вечеру - а у нас уже был самолет. Сегодня наш адвокат вылетит в Екатеринбург и после обеда получит все материалы по делу", - сообщил "Уралинформбюро" адвокат политика Игорь Трунов.
Как добавил защитник, 10 апреля следствие намерено предъявить обвинение Юревичу. "Конституционное право человека - знать, в чем его обвиняют. Мы не согласны с возбуждением дела, и чтобы апеллировать к суду, мы должны заранее знать, что имеет в виду следствие. Как нам кажется, следователь хочет поставить нас в затруднительное положение и придумывает отговорки [почему не может предоставить материалы дела], чтобы ухудшить положение защиты. Если сегодня нашему адвокату не удастся получить материалы, это поставит под вопрос проведение процессуальных действий 10 апреля. Тогда мы будем писать жалобу. Но я думаю, что все будет нормально, и следователь уделит нам время", - сказал И.Трунов.
Защитника удивляет, что повестку Юревичу отправили по WhatsApp, а материалы дела в электронном виде отправить не могут, вынуждая адвокатов лететь в Екатеринбург. "Трудности создаются, потому что обвинение слабое. И следствие использует тактику борьбы с использованием запрещенных приемов", - добавил И.Трунов.
После того как у адвокатов на руках окажутся необходимые документы, они смогут оспорить законность возбуждения уголовного дела против Юревича.
Экс-главу Челябинской области подозревают в получении взяток на сумму 26 миллионов рублей. По данным следствия, в 2010-2014 годах деньги главе региона передал тогдашний министр здравоохранения Виталий Тесленко. 29 марта в доме Юревича в Тарасовке прошли обыски.
Сам политик вину отрицает. Сейчас он находится в Израиле.
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