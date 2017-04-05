Прямо перед вылетом.

В Челябинске полицейские сняли с рейса "Аэрофлота" пассажира, находящегося в федеральном розыске. Его вывели из салона, когда борт уже готовился к взлету.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, задержанный – 46-летний уроженец Казахстана. Его подозревают в совершении разбоя в Омске, он передан местной полиции.