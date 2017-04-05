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На Ямале машиниста крана будут судить за ЧП на стройке04 апреля в 13:16

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Упавший груз придавил рабочего.

В суд Надыма направлено уголовное дело в отношении машиниста башенного крана. Его обвиняют в нарушении правил безопасности, из-за чего один из рабочих получил тяжелые травмы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

ЧП случилось 5 сентября 2016 года на стройке жилого дома. Машинист начал перемещать груз, не убедившись, что в опасной зоне нет людей. На уровне 7 этажа поддон со строительными материалами разломился, и груз упал на рабочего.

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