Упавший груз придавил рабочего.

В суд Надыма направлено уголовное дело в отношении машиниста башенного крана. Его обвиняют в нарушении правил безопасности, из-за чего один из рабочих получил тяжелые травмы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

ЧП случилось 5 сентября 2016 года на стройке жилого дома. Машинист начал перемещать груз, не убедившись, что в опасной зоне нет людей. На уровне 7 этажа поддон со строительными материалами разломился, и груз упал на рабочего.