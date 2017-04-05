Главу Удмуртии подозревают во взятках на 139 миллионов04 апреля в 12:06
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При строительстве мостов.
Причиной задержания главы Удмуртии Александра Соловьева стало уголовное дело, возбужденное по ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере).
Как сообщили "Уралинформбюро" в СКР, преступление было выявлено следователями совместно с ФСБ. Согласно материалам дела, в 2014-2016 годах Александр Соловьев получил от коммерсантов, занимающихся строительством мостовых переходов через Каму и реку Буй у города Камбарка, взяток на общую сумму 139 миллионов рублей. Еще 2,7 миллиона ему досталось в виде доли в организации. За это Соловьев должен был обеспечить внеочередную оперативную оплату работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий на геологическое изучение участка недр и разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.
Сегодня утром Соловьев был доставлен в Москву. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Сегодня также был задержан начальник ГУП "Удмуртавтодор" Александр Корепанов.
В октябре прошлого года был арестован тезка главы Удмуртии – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Александр Соловьев. Против него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Позже его перевели под домашний арест.
Стоит отметить, что Александр Корепанов, возглавляющий "Удмуртавтодор", считается близким другом главы Удмуртии, а также его младшей дочери Юлии Башковой, которая занимает пост замминистра дорожного хозяйства Республики. А старшая дочь Соловьева Евгения Сирик является владелицей ООО "Нерудпром", занимающегося разработкой гравийных и песчаных карьеров.
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