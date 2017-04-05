Это житель Тюменской области.

Следователи задержали подозреваемого в убийстве семьи из трех человек в Петухово. Им оказался 39-летний житель Тюменской области.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, подозреваемый был знаком со своими жертвами и бывал у них в доме. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следователи готовят ходатайство о его аресте.

Тела трех человек - мужчины, его супруги и тещи - нашли в одном из частных домов Петухово утром 3 апреля 2017 года. По неофициальным данным, это семья пенсионера МВД. Уголовное дело возбуждено по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

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