Расследование завершено.

В ближайшее время начнется суд над бывшим мэром Копейска Вячеславом Истоминым, обвиняемым во взятках.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Челябинской области, расследование завершено, уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, бывший мэр получил более 2 миллионов рублей за лоббирование интересов бизнесменов. В конце июля 2016 года чиновник был взят под стражу, после заключения сделки со следствием меру пресечения изменили на домашний арест. В ходе расследования уголовного дела Истомин отказался от полномочий мэра.

В конце марта 2017 года суд продлил обвиняемому домашний арест до 25 апреля.

Ранее по теме:

Суд оставил экс-главу Копейска взаперти