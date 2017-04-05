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Экс-главу Копейска ждут в суде по делу о взятках04 апреля в 14:09

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Расследование завершено.

В ближайшее время начнется суд над бывшим мэром Копейска Вячеславом Истоминым, обвиняемым во взятках.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Челябинской области, расследование завершено, уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, бывший мэр получил более 2 миллионов рублей за лоббирование интересов бизнесменов. В конце июля 2016 года чиновник был взят под стражу, после заключения сделки со следствием меру пресечения изменили на домашний арест. В ходе расследования уголовного дела Истомин отказался от полномочий мэра.

В конце марта 2017 года суд продлил обвиняемому домашний арест до 25 апреля.

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