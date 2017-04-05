×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Челябинец предстанет перед судом за нападение на врача скорой04 апреля в 15:17

  • Текст

Мужчина обвиняется в покушении на убийство.

В Челябинске завершено расследование уголовного дела о нападении на врача скорой помощи. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего поступят в суд. Мужчина обвиняется в покушении на убийство и угрозе убийством.

Инцидент произошел 13 февраля 2017 года. Челябинец Алексей Ермаков пытался ударить ножом врача скорой, которая приехала на вызов к его бывшей жене. Нож у мужчины выхватил фельдшер, раньше занимавшийся единоборствами.

Ранее по теме:
Челябинец набросился на кардиолога с ножом

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Если их отчислят из школы.

Лимонами на Ямале сыт не будешь

Лимонами на Ямале сыт не будешь

За 20 миллиардов.

Жадность Новикова погубит Козицына

Жадность Новикова погубит Козицына

И подведет Куйвашева.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×