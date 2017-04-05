Мужчина обвиняется в покушении на убийство.

В Челябинске завершено расследование уголовного дела о нападении на врача скорой помощи. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего поступят в суд. Мужчина обвиняется в покушении на убийство и угрозе убийством.

Инцидент произошел 13 февраля 2017 года. Челябинец Алексей Ермаков пытался ударить ножом врача скорой, которая приехала на вызов к его бывшей жене. Нож у мужчины выхватил фельдшер, раньше занимавшийся единоборствами.

Ранее по теме:

Челябинец набросился на кардиолога с ножом