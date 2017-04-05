"Живой товар" привозили из соседних регионов.

В суд направлено уголовное дело в отношении шестерых жителей Сургута, обвиняемых в организации занятия проституцией.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, банда сутенеров промышляла с 2007 по 2015 годы. Злоумышленники привозили девушек из соседних регионов, предлагая хороший заработок. Затем путем угроз и насилия они заставляли их заниматься проституцией, весь доход забирая себе.

В секс-рабство к преступникам попала 21 девушка.

В настоящее время двое обвиняемых арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде.