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Суд отпустил на свободу зарезавшую сожителя челябинку04 апреля в 19:40

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Она находилась в состоянии аффекта.

Металлургический райсуд Челябинска отпустил на свободу местную жительницу, зарезавшую бывшего сожителя. Но в течение 2 лет она должна будет отмечаться в органах ФСИН, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Трагедия произошла в конце ноября 2015 года. Пьяный мужчина пришел к женщине и учинил скандал из-за расставания. В порыве ярости он начал душить бывшую сожительницу. Женщина смогла схватить нож и расправиться с нападавшим. Когда мужчина рухнул на пол, она попыталась оказать первую помощь, но безуспешно. Эксперты пришли к выводу, что подсудимая находилась в состоянии аффекта.

В ходе расследования выяснилось, что потерпевший злоупотреблял спиртным и ранее неоднократно избивал подсудимую на глазах малолетних детей. Женщина часто пряталась у соседей. Последние отрицательно охарактеризовали мужчину.

Приговор вступил в силу.

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