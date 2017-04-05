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Стрелявший в должника челябинский коллектор сел на 2 года04 апреля в 16:32

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В колонию-поселение.

Советский райсуд Челябинска вынес приговор коллектору Антону Гилко, который стрелял в должника микрофинансовой организации "Домашние деньги". Его отправили в колонию-поселение на 2 года. сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

Преступление было совершено осенью 2015 года. Обвиняемый вымогал у одного из должников 6 810 рублей. А.Гилко неоднократно угрожал 40-летнему мужчине, после чего приехал к его дому и дважды выстрелил по окнам. А в начале ноября он открыл огонь из травматики и по самому должнику - тот получил ранение плеча.

Гилко признал вину частично. Он возместил потерпевшему моральный вред.

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