Расследование завершено.

Учительница из Златоуста Татьяна Порсева, которую подозревают в издевательствах над первоклассниками, вскоре сядет на скамью подсудимых. Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Челябинской области, расследование уголовного дела завершено, оно передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, педагог грубо обращалась со школьниками, унижала их, давала непосильные задания. У одной из учениц возникло серьезное психическое расстройство, что подтверждено результатами психологической и медицинской экспертиз.

Порсевой вменяется ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и п."б" ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего). Максимальная санкция последней статьи – 10 лет лишения свободы.

Стоит напомнить, что расследование началось после жалобы родителей пострадавших детей в прокуратуру. Дело закрывали из-за недостаточности доказательств, потом возобновили. В ноябре 2016 года оскандалившаяся учительница сама обратилась в суд с иском к школе по поводу невыплаты зарплаты.

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