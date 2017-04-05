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В Перми бомж из ревности зарезал пенсионера04 апреля в 19:35

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Дело дошло до суда.

В суд Перми направлено уголовное дело в отношении 39-летнего бомжа. Он обвиняется в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено 14 января 2017 года. Обвиняемый выпивал с сожительницей и 63-летним знакомым. Во время застолья он заподозрил мужчину в интимных отношениях со своей возлюбленной и зарезал его. Женщина пыталась защитить пенсионера, но сожитель нанес ей несколько ударов ножом в живот и шею. Здоровью потерпевшей был причинен тяжкий вред.

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