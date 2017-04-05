Дело пересмотрят.

Свердловский облсуд отменил приговор врачу Константину Казанцеву, 15-летняя пациентка которого получила ожоги. Операция в ОКБ №1 проводилась 6 февраля 2015 года - врач применил дефибриллятор, от искры которого на девушке вспыхнуло операционное белье.

В январе 2017 года Верх-Исетский суд Екатеринбурга признал Казанцева виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Медика приговорили к году ограничения свободы, но тут же амнистировали. Однако адвокат Казанцева подал апелляционную жалобу с требованием снять судимость.

Облсуд обнаружил в деле процессуальные нарушения и направил его на повторное рассмотрение, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областной инстанции.

Стоит отметить, что в феврале 2016 года прокуратура через суд добилась моральной компенсации для пострадавшей девушки. Больницу обязали выплатить 350 тысяч рублей.

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