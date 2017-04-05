×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Перми опекуншу отправили за решетку за истязание ребенка04 апреля в 19:20

  • Текст

11-летний мальчик терпел побои.

Суд вынес приговор 47-летней жительнице Лысьвенского ГО, признав ее виновной в истязании 11-летнего опекаемого мальчика.

В течение 2016 года она систематически избивала ребенка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Опекунша проведет 4 года 10 месяцев в колонии общего режима.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Если их отчислят из школы.

Лимонами на Ямале сыт не будешь

Лимонами на Ямале сыт не будешь

За 20 миллиардов.

Жадность Новикова погубит Козицына

Жадность Новикова погубит Козицына

И подведет Куйвашева.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×