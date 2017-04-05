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Жителя Карабаша заподозрили в убийстве 14-летнего школьника04 апреля в 18:37

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Труп мальчика нашли на пепелище.

В Карабаше задержали подозреваемого в убийстве 14-летнего мальчика. Тело подростка нашли 2 апреля 2017 года при тушении пожара в заброшенном доме на улице Пятилетки, рассказали "Уралинформбюро" в следственном отделе по Кыштыму регионального СУ СКР.

По данным местных СМИ, погибший мальчик учился в коррекционной школе. 2 апреля он вызвал такси и поехал на дачу кормить собак. С тех пор его не видели. Родственники обратились в полицию ближе к полуночи.

Личность подозреваемого в убийстве и поджоге установили в течение дня. Им оказался недавно вернувшийся из тюрьмы 27-летний житель Карабаша. Сейчас он находится в СИЗО.

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