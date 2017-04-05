И его бывшего водителя.

Вечером 4 апреля 2017 года адвокаты бывшего южноуральского губернатора Михаила Юревича получили материалы его уголовного дела.

"Сейчас идет процесс копирования материалов. Часть я уже получил, жду остальное. Это документы по двум делам - Юревича и Москалюка (бывший водитель Юревича, бизнесмен Александр Москалюк - прим.ред.), от силы страниц 40. За выходные мы изучим материалы", - рассказал "Уралинформбюро" адвокат политика Игорь Трунов.

Как ранее сообщалось, 10 апреля следствие намерено предъявить М.Юревичу обвинение. В этот же день будет решаться вопрос о мере пресечения.

Бывшего губернатора Южного Урала подозревают в получении взяток на сумму 26 миллионов рублей в 2010-2014 годах. Как полагает следствие, деньги ему передал тогдашний министр здравоохранения Виталий Тесленко. Юревич вину отрицает. Его адвокаты намерены оспорить возбуждение уголовного дела.

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