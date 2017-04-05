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СКР раскрыл личность смертника в метро Петербурга04 апреля в 19:30

  • Текст

22-летнего уроженца Киргизии.

Следователи раскрыли личность мужчины, совершившего теракт в метро Санкт-Петербурга. Это 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

Как рассказала "Уралинформбюро" официальный представитель СКР Светлана Петренко, генетические следы Джалилова обнаружены также на сумке с взрывчаткой, оставленной на станции "Площадь Восстания".

Взрывы на синей ветке метро прогремели 3 апреля. Погибли 14 человек, около 50 пострадали.

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