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Житель Прикамья связал двух подростков в лесуСегодня в 08:27

  • Текст

За воровство.

33-летний житель Прикамья обвиняется в незаконном лишении свободы двух подростков. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР, инцидент произошел 18 августа 2016 года в Октябрьском районе. Мужчина заподозрил двух 14-летних школьников в воровстве урожая со своего огорода. Он поймал подростков в лесу и привязал их к дереву на 30 минут.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. В скором времени обвиняемый предстанет перед судом.

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