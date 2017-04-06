Случайно.

Екатеринбургский педофил случайно разоблачил себя, отправив на электронную почту работодателя вместо резюме интимные фотографии маленьких девочек. В следующем письме он просил не смотреть предыдущее послание - якобы это спам.

Кроме того, мужчина отправил сообщения школьницам на случай, если женщина-работодатель решит с ними связаться. Он просил игнорировать ее, пишет Life.ru.

Однако одна из девочек - 14-летняя жительница Новосибирска - сама решила написать женщине. Девочка спросила, почему ее "близкий друг" просил не связываться с ней. В ходе переписки екатеринбурженка выяснила, что именно эта девочка запечатлена на снимках, которые сделаны около 3 лет назад.

Бдительная женщина обратилась в правоохранительные органы. Однако силовики не комментируют информацию. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области "Уралинформбюро" сообщили, что не располагают сведениями о данном инциденте.