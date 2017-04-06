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Пермячку будут судить за убийство кондуктора автобуса05 апреля в 11:35

  • Текст

Из ревности.

В Прикамье в суд направлено уголовное дело в отношении 52-летней жительницы Октябрьского района, обвиняемой в убийстве кондуктора.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено днем 25 января 2017 года в рейсовом автобусе. Обвиняемая из ревности напала с ножом на 31-летнюю женщину-кондуктора. Та скончалась в больнице.

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