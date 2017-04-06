Из ревности.

В Прикамье в суд направлено уголовное дело в отношении 52-летней жительницы Октябрьского района, обвиняемой в убийстве кондуктора.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено днем 25 января 2017 года в рейсовом автобусе. Обвиняемая из ревности напала с ножом на 31-летнюю женщину-кондуктора. Та скончалась в больнице.