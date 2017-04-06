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Под Нижним Тагилом психбольные раздробили санитарке голову молотком05 апреля в 11:41

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При побеге.

В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом из психиатрической больницы сбежали трое пациентов. Один из них ударил молотком по голове 58-летнюю санитарку. Женщина получила открытую черепно-мозговую травму. Она находится в больнице в состоянии комы.

Происшествие случилось поздно вечером 1 апреля 2017 года. Полицейские нашли пациентов на следующий день в районе лагеря "Изумрудный". Решается вопрос об избрании для них меры пресечения, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Известно, что двое задержанных находились на принудительном лечении за совершение тяжких преступлений, третий - по медицинским показаниям.

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