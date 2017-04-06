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Екатеринбуржец после ссоры поджег авто знакомой05 апреля в 13:22

  • Текст

Его поймали.

Полицейские Екатеринбурга задержали подозреваемого в поджоге Kia Ria, произошедшем 2 апреля на улице Умельцев.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, пироманом оказался 44-летний местный житель. Он пояснил, что спалил машину знакомой после ссоры.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Следует добавить, что сейчас полиция ищет поджигателя Audi. Инцидент произошел в ночь на 5 апреля на Викулова.

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