Он явился с повинной.

Вечером 4 апреля 2017 года следователи Екатеринбурга задержали подозреваемого в убийстве, произошедшем около бани на Бакинских Комиссаров. 26-летний житель Богдановича сам сдался правоохранителям.

"Он пришел с явкой с повинной. Ему уже предъявили обвинение", - рассказал "Уралинформбюро" руководитель следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга Игорь Юдин.

В ближайшее время будет решаться вопрос об аресте обвиняемого.

Убийство произошло 31 марта. Компания приятелей отдыхала в бане при спорткомплексе "Уралмаш". Двое друзей повздорили и вышли на улицу выяснить отношения, один из них схватился за нож и зарезал второго. Пытавшийся разнять их приятель тоже получил ранения. Его доставили в больницу.