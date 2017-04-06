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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поножовщине у бани05 апреля в 14:25

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Он явился с повинной.

Вечером 4 апреля 2017 года следователи Екатеринбурга задержали подозреваемого в убийстве, произошедшем около бани на Бакинских Комиссаров. 26-летний житель Богдановича сам сдался правоохранителям.

"Он пришел с явкой с повинной. Ему уже предъявили обвинение", - рассказал "Уралинформбюро" руководитель следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга Игорь Юдин.

В ближайшее время будет решаться вопрос об аресте обвиняемого.

Убийство произошло 31 марта. Компания приятелей отдыхала в бане при спорткомплексе "Уралмаш". Двое друзей повздорили и вышли на улицу выяснить отношения, один из них схватился за нож и зарезал второго. Пытавшийся разнять их приятель тоже получил ранения. Его доставили в больницу.

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