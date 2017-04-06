×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Похищенную невьянскую икону нашли в Первоуральске05 апреля в 17:37

  • Текст

На выставке.

В деле о хищении трех невьянских икон во время Олимпиады в Сочи появился новый след. Один из образов на прошлой неделе якобы обнаружили в Первоуральске на выставке "Возрождение невьянской иконописи".

"Икона Святого Георгия была изъята с выставки сотрудниками полиции Первоуральска и направлена в Невьянск для разбирательства", - сообщила "Уралинформбюро" заместитель начальника пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Нина Пелевина.

Между тем в Невьянске продолжается судебный процесс по делу о хищении трех невьянских икон. На скамье подсудимых - бывший партнер фонда "Возрождение Невьянской иконописи и народных художественных промыслов" Наталья Беспалова. По версии следствия, в 2014 году во время Олимпиады в Сочи она присвоила деньги, вырученные от реализации икон (около 1,5 миллиона рублей). Кроме того, она похитила три образа общей стоимостью более 460 тысяч рублей.

Новости по теме:
Свердловчанка разжилась на невьянских иконах во время Олимпиады

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Батарейки просят рубля

Батарейки просят рубля

На утилизацию.

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Если их отчислят из школы.

Лимонами на Ямале сыт не будешь

Лимонами на Ямале сыт не будешь

За 20 миллиардов.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×