На выставке.

В деле о хищении трех невьянских икон во время Олимпиады в Сочи появился новый след. Один из образов на прошлой неделе якобы обнаружили в Первоуральске на выставке "Возрождение невьянской иконописи".

"Икона Святого Георгия была изъята с выставки сотрудниками полиции Первоуральска и направлена в Невьянск для разбирательства", - сообщила "Уралинформбюро" заместитель начальника пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Нина Пелевина.

Между тем в Невьянске продолжается судебный процесс по делу о хищении трех невьянских икон. На скамье подсудимых - бывший партнер фонда "Возрождение Невьянской иконописи и народных художественных промыслов" Наталья Беспалова. По версии следствия, в 2014 году во время Олимпиады в Сочи она присвоила деньги, вырученные от реализации икон (около 1,5 миллиона рублей). Кроме того, она похитила три образа общей стоимостью более 460 тысяч рублей.

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