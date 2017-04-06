Подавшись в бега.

4 апреля 2017 года в Красноуральске в квартире дома на Карла Маркса нашли труп 28-летнего мужчины. По подозрению в убийстве задержаны двое его знакомых.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, в правоохранительные органы обратилась бывшая сожительница погибшего. Как выяснилось, накануне хозяин квартиры повздорил с собутыльниками, и гости накинулись на него с ножом, после чего сбежали, прихватив компьютер.

Злоумышленники угнали машину, чтобы уехать из города, но их задержали у магазина на Ленина, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Подозреваемые - 28-летний красноуралец и его 26-летний житель поселка Арти. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и аресте.