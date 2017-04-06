×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Двое свердловчан зарезали приятеля и угнали машину05 апреля в 16:43

  • Текст

Подавшись в бега.

4 апреля 2017 года в Красноуральске в квартире дома на Карла Маркса нашли труп 28-летнего мужчины. По подозрению в убийстве задержаны двое его знакомых.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, в правоохранительные органы обратилась бывшая сожительница погибшего. Как выяснилось, накануне хозяин квартиры повздорил с собутыльниками, и гости накинулись на него с ножом, после чего сбежали, прихватив компьютер.

Злоумышленники угнали машину, чтобы уехать из города, но их задержали у магазина на Ленина, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Подозреваемые - 28-летний красноуралец и его 26-летний житель поселка Арти. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и аресте.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Батарейки просят рубля

Батарейки просят рубля

На утилизацию.

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Если их отчислят из школы.

Лимонами на Ямале сыт не будешь

Лимонами на Ямале сыт не будешь

За 20 миллиардов.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×