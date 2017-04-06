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В Санкт-Петербурге задержали вербовщиков ИГИЛ05 апреля в 17:30

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Доказательств их причастности к теракту пока нет.

5 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге задержали шестерых выходцев из Средней Азии. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР, они подозреваются в вербовке мигрантов для участия в террористических организациях - "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

Сейчас по месту жительства задержанных проводятся обыски. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). Решается вопрос об аресте предполагаемых вербовщиков и предъявлении им обвинения.

На данный момент у следователей нет информации о связи подозреваемых со смертником, устроившим взрыв в петербургской подземке.

Стоит напомнить, что трагедия в метро Северной столицы произошла 3 апреля. Сработало взрывное устройство в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Позже саперы обнаружили еще одну бомбу на станции "Площадь Восстания" - ее удалось вовремя обезвредить. Жертвами теракта стали 14 человек, еще около 50 получили ранения.

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