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На Ямале казаха заподозрили в убийстве приятеля05 апреля в 18:53

  • Текст

Его задержали.

В Салехарде по подозрению в убийстве задержали 40-летнего гражданина Казахстана.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено 4 апреля 2017 года. Трое мужчин распивали алкоголь в квартире на Гагарина. Между гостями возникла ссора, один из них зарезал другого и сбежал. Вскоре он был задержан.

Решается вопрос об аресте подозреваемого.

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