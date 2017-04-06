Лях не смог обжаловать домашний арест.

Пермский краевой суд отказал в удовлетворении жалобы на меру пресечения бывшего министра физкультуры и спорта Прикамья Павла Ляха. Экс-чиновник останется под домашним арестом до 3 июня, передает "Уралинформбюро".

Павел Лях проходит фигурантом по делу о хищении 13,8 миллиона рублей при реконструкции стадиона "Динамо" в Перми. Ему вменяется злоупотребление должностными полномочиями – по версии следствия, будучи министром, Лях подписал завышенную смету на проведение работ.

Обвиняемыми по делу также проходят бывший замглавы краевого минспорта Руслан Садченко и руководители двух подрядных организаций.